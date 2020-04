En Twitter, Álvaro Uribe publicó el enlace a un documento compartido de Google que comienza por mencionar al accionista de la revista Semana y donde, al parecer, el expresidente niega que haya tenido relación alguna con la reciente salida de Daniel Coronell de ese semanario.

“Sobre el joven Gabriel Gilinski: No tengo medios diferentes a cuentas de redes, he confrontado a algunos periodistas, no utilicé la publicidad para sobornar ni para intimidar, nunca he tratado de intervenir en las relaciones entre periodistas y dueños, tan libres unos como otros”, dijo Uribe en una primera parte de su mensaje.