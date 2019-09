“El video que presentarán contra Uribe en la Corte”, fue el mensaje que posteó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el cual corresponde al titular de la nota.

El video que presentarán contra Uribe en la Corte via @EIExpedienteCol https://t.co/ibcv3wlBl3 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 19, 2019

Allí, en la publicación de El Expediente, se habla de que ese video será presentado ante la Corte Suprema de Justicia, el próximo 2 de octubre, por Pablo Hernán Sierra, un excabecilla de las autodefensas conocido con el alias de ‘Pipintá’ que acusa al expresidente Uribe de presuntamente tener vínculos con grupos paramilitares.

“Sierra anunció que presentará como ‘prueba reina’ un video del expresidente reunido con paramilitares en Puerto Berrío, Antioquia (entre 1998 y 1999). El video no es nuevo ni ninguna prueba reina, fue publicado por el Nuevo Herald y publicitado por Noticias Uno, el noticiero de Daniel Coronell”, detalla ese portal.

Además, El Expediente asegura que ese video se conoce desde 2007, que fue el abogado Daniel Kovalik (de la central sindical United Steelworkers de EE. UU.) el que pidió al Departamento de Estado “investigar la posible infiltración del paramilitarismo” en la campaña con la que Uribe buscaba llegar a la Presidencia.

Toma “como prueba las imágenes del expresidente Uribe reunido en campaña con dirigentes cívicos y ganaderos, entre quienes se encuentra un hombre identificado como comandante paramilitar Fremio Sánchez Carreño, ‘comandante Esteban’, quien estuvo al mando de un frente de las AUC al noroeste del país”, se argumenta en la publicación.

Finalmente, y a modo de conclusión, el medio asegura que esa investigación “no condujo a ninguna parte”, y que para ese entonces el mismo periódico estadounidense “aclaró que el video no indica que Uribe estuviese al tanto (de) que uno de los participantes fuera paramilitar”.

No obstante, Pablo Hernán Sierra aseguró este jueves, en entrevista con W Radio, que entregó “una memoria” a la Corte en donde, según él, hay pruebas para demostrar este presunto vínculo paramilitar del hoy senador.

“Todos los jefes de las autodefensas saben que Álvaro Uribe fue nuestro referente político, él nos entregó el fusil y después nos lo quitó”, dijo Sierra.

Pero el expresidente Uribe también dio su versión a través de esa cadena radial, en donde dijo que todas las reuniones que celebró en campaña “fueron públicas y abiertas”.

“Nadie habló ese tema de paramilitarismo. Me reuní en varias partes del país con los ciudadanos, no tenía reuniones privadas, secretas, nunca las he tenido”, enfatizó Uribe.

Así las cosas, habrá que esperar hasta el 2 de octubre para conocer cuáles son las pruebas que según Sierra tiene para acusar al hoy jefe del partido de Gobierno.

Este es el video en cuestión: