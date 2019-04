View this post on Instagram

Este es el momento en que el asesor de Andrés Rugeles, acompañado por otras personas no identificadas, tapa con un trapo las cámaras de seguridad del despacho de la Alcaldía, poco antes de sustraer discos duros para supuestamente manipularlos o revisarlos. La info completa del escándalo en Santa Marta en nuestra web www.seguimiento.co.