Según informó Caracol Radio, Nicolás Rodríguez Bautista (nombre real de ‘Gabino’) se encuentra en Cuba recibiendo tratamiento médico que habría sido autorizado por el gobierno anterior. Dice la emisora que la noticia fue confirmada por ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación de paz del Eln, quien no detalló cuál es el padecimiento del líder guerrillero.

De esta manera se confirmaría, entonces, el motivo de peso para nombrar, este mismo mes, a ‘Gabino’ como representante del equipo negociador del Eln: obtener tratamiento medicinal para, tal vez, no tener inconvenientes con la circular roja de Interpol que pesa en su contra.

El Gobierno de Iván Duque, no obstante, no tiene intención de levantar la orden de captura a Rodríguez Bautista especialmente hasta que el grupo subversivo no suspenda toda actividad criminal, que como indica Caracol Radio, es la única condición para que siga el proceso de paz.

En ese caso, el de la reanudación del diálogo entre guerrilla y Gobierno, solo el presidente Duque puede establecer si acepta el nombramiento de ‘Gabino’ como parte del grupo negociador, según explicó la oficina del Alto Comisionado de Paz.