Quintero señaló, en una entrevista con Teleantiquia, que la enfermedad podría afectar hasta a 3 millones de personas en Medellín, así como “ha pasado en Alemania y Estados Unidos”, pero que no se ha dejado presionar por decisiones que puedan afectar la vida común de los ciudadanos.

“Esto no es fácil. En Medellín, si nosotros en este Valle de Aburrá tenemos 4 millones de personas, estamos hablando de que podríamos tener 3 millones de personas con el virus, pero la mayoría de gente ni se dará cuenta”, aseguró el mandatario.

Según señaló en el medio, los contagios seguirán hasta que aparezca la vacuna, por lo que las medidas son para “reducir la velocidad en la que la gente se contagie”, y por eso no descarta implementar un toque de queda.

“Ángela Merkel, presidenta de Alemania, dijo que esto va a afecta el 70 % de la población alemana. Estados Unidos está diciendo que esto va a tener una taza de ataque del 50 %. […] Eso quiere decir que a la mayoría de la población de Medellín le va a dar coronavirus, eso es algo no se puede evitar. Va a ocurrir”, predijo el alcalde.

No obstante, Quintero aseguró en el canal paisa que no tomará medidas que puedan afectar los trabajos de los ciudadanos, hasta que no se garantice que todos puedan tener la forma de tener comida.

En la capital de Antioquia se han reportado 7 casos de coronavirus. Es la ciudad, después de Bogotá, con más infectados en Colombia.