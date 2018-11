Ese comportamiento de Hernández, según la Procuraduría, da pie para abrir una investigación disciplinaria en su contra por “el presunto uso de términos desobligantes para dirigirse a un ciudadano”.

Al respecto, Hernández fue consultado por Blu Radio donde dio una curiosa respuesta, asegurando que no le teme a la investigación. Además, volvió a atacar al veedor Fernando Martínez, con quien tuvo el percance.

“(Martínez) es un vago con sueldo, y el sueldo se lo paga la politiquería para que me ataque y me desprestigie. A mí me pasa lo de Amparo Grisales: no me les arrugo”, declaró el alcalde.