Lugo de la denuncia que se hizo viral por la usuaria a la que le llegó el recibo de energía por más de $ 7 millones, la empresa Air-e ahora asegura que cometió fraude. La empresa abastecedora del fluido eléctrico en Barranquilla y el departamento del Atlántico hizo la acusación a través de su cuenta de X.

“Después de la revisión del caso lo que ocurre en este predio se detectó una acometida ilegal”, informó la empresa, en polémica por cobrar facturas por perifoneo. Remarcaron que esta presunta ilegalidad: “La cual no permitía que se registrará el consumo real. Es importante destacar que esta tipificado como un delito en el código penal artículo 256”, manifestaron en la red social.

La entidad indica que el pasado 26 de julio una cuadrilla llegó al predio en el barrio Simón Bolívar para una revisión. Y según los empleados notaron una línea por fuera del medidor de energía con cometida de 110 voltaje.

Por su parte, la usuaria, que teme cortes de luz, aseguró que ese día no se encontraba en casa porque había ido al supermercado a surtirse de alimentos. Además, contó que no tiene fraude de energía como lo indica la Air-e y para aclarar la situación exigió que le hagan una revisión en su presencia.

“Tengo tranquilidad, si no la tuviera no hubiera llamado a la prensa para dar a conocer mi caso de la factura por el valor de 7.871.000”, expresó. Ahora bien, ante las nuevas declaraciones de la usuaria la empresa abastecedora del fluido eléctrico no se ha pronunciado y se desconoce si adelantarán la revisión que la mujer solicitó.