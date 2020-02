green

Aída Merlano dialogó con Vicky Dávila sobre cómo se ideó este escape, y lo primero que dijo fue que recibió una llamada “del teléfono de Julio Gerlein” donde le indicaban los pasos a seguir.

“Me dijeron lo que debía hacer y de dónde me debía tirar. De hecho, me hablaron de un colchón que me iba a esperar. Yo dije: ‘¿cómo van a meter un colchón ahí?’”, aseguró Merlano.

Si bien la prófuga excongresista dice que estaba confiada en que amortiguarían su caída, los problemas vinieron cuando le avisaron que los planes habían cambiado.

“Me hablaron de tirarme desde otra ventana del consultorio, pero me salen, de la noche a la mañana, con que me tengo que tirar normal porque no hay colchón”, detalló Merlano, y aseguró que por esa razón se vio obligada a “cambiar el plan” y saltar por la ventana del frente de la edificación.

La periodista le preguntó si acaso el golpe había sido muy fuerte, ya que en las imágenes que se conocieron se aprecia que ella cae sentada sobre el pavimento.

“Cuando caigo no entendía bien quién era el de la moto… fue tan fuerte el dolor en la pierna que sentí que me desmayaba. Entonces, me levanté y caminé, y una señora me ayudó a montar en la moto, pero yo no sabía que esa era la moto”, afirmó Merlano en la entrevista.

La excongresista también dijo, en Semana, que el hombre de la moto la llevó “con mucha calma” hasta un apartamento que está ubicado “muy cerca” del consultorio de donde saltó, y hasta mencionó los nombres de las personas que, según ella, planearon todo este entramado para que pudiera escapar.

Los reconoce, dice, porque estuvieron presentes en la videollamada que le hicieron para darle indicaciones.

“En el fondo hablaban personas, y escuché la voz de Julio Eduardo, el hijo (de Julio Gerlein), y escuché con claridad la voz de Fuad Char. Pero no solo la escuché, sino que lo vi cuando el señor volteó la cámara para hablarme, y también estaban Arturo Char y Julio, y sentí voces de una mujer, pero no sé quién era”, puntualizó la mujer.

Estas declaraciones las dio Merlano en una entrevista en la que habló de su situación por la condena de 15 años que le fue impuesta en Colombia, por delitos electorales, y en donde señaló irregularidades en la política en el Caribe y de dineros ilícitos en campañas presidenciales.

Esta es la entrevista completa (habla de su fuga y del colchón a partir del minuto 50).