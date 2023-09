El congresista Agmeth Escaf volvió a hablar sobre lo que le ocurrió antes del partido entre la Selección Colombia y Venezuela, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Previo al encuentro, el representante a la Cámara no vivió un buen momento, pues sus sillas en el estadio estaban ocupadas por la familia del jugador de la Selección Colombia, Luis Díaz; posteriormente, al reclamar, fue abucheado por toda la tribuna y tuvo que irse a otro sector del escenario deportivo.

(Lea también: Armando Benedetti también fue abucheado en partido de la Selección Colombia en Barranquilla)

Este mal episodio que afrontó Agmeth Escaf, según él, no es el único que ha tenido que padecer en los últimos meses, precisamente por su inclinación política. Al respecto, el expresentador de televisión le contó a Semana lo que ha pasado su familia, especialmente uno de sus hijos.

“A mi hijo menor le hacen ‘bullying’ en el colegio , esto no lo hubiera querido decir, pero imagínate cómo están las cosas. Tenemos un problema serio con él, pues le dicen que su papá es un ladrón, es un guerrillero, es un asesino. Viven repitiendo lo que los papás les dicen en la casa porque los niños no tienen ese nivel de alcance”, denunció Escaf.

Lee También

El congresista, también en el citado medio, dejó claro que su objetivo va dirigido a cumplir las metas del Gobierno Nacional, por eso piensa que la decisión de entrar a la política fue buena.

“No me arrepiento porque desde el momento en el que acepté este reto, hemos ido avanzando poco a poco con el proyecto; los cambios no son fáciles. Yo no aborto nunca. Las personas que me conocen lo saben”, respondió.