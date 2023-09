Aunque en su mayoría los hinchas que acudieron al estadio Metropolitano en Barranquilla disfrutaron de la victoria de Colombia contra Venezuela, hubo uno que otro hecho que alteró la tranquilidad del ambiente en el escenario deportivo y que involucró a varios políticos importantes del país y hasta las familias de los jugadores de la Selección.

(Vea también: Luis Díaz, junto a su esposa luego de pelea con Agmeth Escaf en Colombia vs. Venezuela)

Así le ocurrió al representante a la Cámara Agmeth Escaf, quien llegó un poco tarde al estadio y encontró que las sillas que tenía asignadas en sus boletas ya estaban ocupadas; sin embargo, no se percató de que en esos asientos estaban los familiares del jugador Luis Díaz, con quienes tuvo una acalorada discusión que por fortuna no terminó a mayores.

Pese a ello, el congresista aseguró que su familia fue víctima de insultos y abucheos en el estadio por su trabajo en la política. Por lo que pidió que el estadio no es el lugar apropiado para hacer este tipo de manifestaciones y más cuando se encontraba junto a sus dos hijos y su esposa.

Lo que me ocurrió hoy en el Metropolitano jamás imaginé que podía pasarme en mi Tierra Prometida, Barranquilla. Me duele, no lo niego, porque es la ciudad que llevo en el alma y que más amo, y porque en el ataque estuvieron presentes mis hijos. Y eso solo me indica que hemos… pic.twitter.com/niBi1oxUVp

— AGMETH ESCAF (@agmethescaf) September 8, 2023