Irene Vélez no ha acabado de salir de un problema por los contratos que tiene su esposo con el Estado y ya se metió en otro grave lío, pero esta vez por cuenta de su hijo menor de edad. El inconveniente se armó porque se conoció que la ministra habría facilitado sin permisos la salida de Colombia del joven con Migración Colombia, lo que demostraría que desobedeció el reglamento.

El viaje ocurrió en el pasado mes de enero, cuando su hijo se desplazó A Davos, Suiza, desde Cali junto a su padre y el esposo de la ministra, el neerlandés Sjoerd Van Grootheest. El control migratorio lo iban a cruzar sin el permiso exigido por la ley para moverse a Europa, por lo que ahí entró Irene Vélez, quien se comunicó con uno de los funcionarios de Migración Colombia para que autorizara la salida del menor, según El Tiempo.

El agente que firmó el documento de salida fue identificado como William López, quien dio su versión en la que confirma que, como se había dicho anteriormente, la ministra lo llamó para que dejara salir a su hijo sin cumplir el requisito legal certificado por notaría, de acuerdo con el rotativo.

Al respecto, Juan Felipe García, presidente de Organización Sindical de Migración Colombia (Osemco), le aseguró al citado diario que conversó con el funcionario López y le contó cómo ocurrieron los hechos.

“El compañero me comentó que el papá del menor no llevaba el respectivo permiso y por esa razón no lo iban a dejar salir de país. Fue entonces cuando él comenzó a recibir llamadas de la propia ministra y de la Cancillería para que, por favor, le colaboraran”, expresó García.

Según el citado medio, el vuelo estaba próximo a salir y las personas que hicieron la comunicación se comprometieron a hacer llegar el documento una vez regresaran al país para que quedara en los registros pertinentes. Fue un trámite atípico y ahora se establece, si, además, era ilegal.

“El compañero se dirigió a sus superiores en el puesto de Migración y eleva la consulta de lo que estaba ocurriendo, y finalmente autorizan la salida del menor con el compromiso que se adquirió con los padres del menor, además que uno de ellos es un alto funcionario del Gobierno”

Ahora, el funcionario involucrado ruega a la Cancillería para que no sea sancionado, pues su falta se obedeció a la intervención de una alta funcionaria del Gobierno.