Los dos congresistas fueron invitados al programa de Vicky Dávila para que expusieran los proyectos en los que trabajan actualmente para regular este tipo de plataformas tecnológicas, específicamente la de Uber.

Fue así como Lara, de entrada, explicó que aunque él “ha defendido” la existencia de las plataformas digitales, cree que deben “ser reglamentadas y reguladas”, y que por eso ya trabaja en ello junto al senador Álvaro Uribe.

El senador recordó que presentó un proyecto sobre ese tema en agosto de 2016, pero que se lo hundieron en Senado. Entonces, dijo, lo volvió a presentar el año pasado, pero congresistas se opusieron porque, según él, Uber patrocinó un “cabildeo” para que el tema no avanzara.

“Uber, por ejemplo, tiene cómo hacer cabildeo, no gasta prácticamente en nada: no paga seguridad social, no paga el activo de trabajo (el taxi), no contribuye con la gasolina, y gana el 30 por ciento de la tarifa de cada carrera, y por eso hace mucho dinero”, dijo Lara.

Fue ahí cuando la periodista le preguntó a Toro, que lidera el tema de la regulación de plataformas en el Congreso, en qué se diferencia su proyecto del que quiere presentar Lara.

“Hay dos puntos: El primero, es el proyecto que busca todo el tema de protección de derechos laborales, que es el que usted (Lara) radicó en su momento, y que discutimos…”, alcanzó a decir Toro antes de que su colega lo interrumpiera.

“Y que usted conoce muy bien porque se lo presentamos”, dijo Lara.

A partir de esa explicación Lara advirtió, en la entrevista, que había varias coincidencias en el proyecto que presentó y en el que alista Toro:

“Yo estoy pidiendo que la plataforma pague la mitad de la salud, la mitad de las pensiones, y que paguen los seguros… y usted hace exactamente lo mismo, pero toda la carga está en cabeza del trabajador”, dijo.

“Entonces no es lo mismo… es completamente distinto”, resaltó Toro, al tiempo que dijo que la acusación de su colega le parecía “muy grave”, y hasta lo retó a que mostrara las pruebas para sustentar su señalamiento.

“En el tema de protección, que usted plagió, yo estoy creando una categoría laboral nueva: la del ‘trabajador autónomo económicamente independiente’, y usted crea la categoría del’ trabajador digital’, y establece exactamente la misma relación, parafrasea, pero en lugar de poner a la plataforma a contribuir con salud, pensiones, a pagar renta y permitir la portabilidad numérica, usted dice aquí que el señor empleado de las plataformas es el que paga…”, increpó, nuevamente, el senador, que para ese momento del ‘agarrón’ ya estaba visiblemente molesto.

Pero Toro respondió:

“Esto es un concepto universal, y lo que hicimos fue crear un proyecto de ley tomando los mejores ejemplos de lo que ha ocurrido en el mundo para solucionar el problema… Yo creo que usted está dolido porque no ha tenido los reflectores durante estos días”, le dijo.

Al final, los dos congresistas coincidieron en que se necesita urgente una solución para regular estas plataformas, y Toro le dijo a Lara que muy pronto se verían las caras por la acusación de plagio que le hizo.

Este es el debate completo entre los dos congresistas: