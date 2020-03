green

El ente de control sometió a los aeropuertos a un riguroso chequeo a partir de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su conclusión principal tras el análisis es que “se están incumpliendo los protocolos recomendados y la capacidad para poder atender los riesgos de entrada de pasajeros que posiblemente tengan condiciones de sospecha o tengan el contagio del coronavirus”.

“La Contraloría estima que haya un riesgo importante y se tienen que corregir claramente condiciones, dado que estas infraestructuras de transporte permiten aumentar el riesgo de ingreso del virus al territorio nacional”, advierte el informe. Además, agrega que es “urgente elevar los controles y llegar a las condiciones de estándares que requieren la declaración de emergencia que tiene en este caso el brote del COVID-19”.

“Estamos lejos de cumplir los protocolos correctos recomendados por la OMS, sobre detección de los viajeros enfermos, interrogatorios a los mismos, notificación de alertas sobre enfermos sospechosos y aislamiento de los mismos”, aseveró el vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee

“La mayoría de los aeropuertos no cuentan con suficiente personal médico de las secretarías de salud departamentales y territoriales”, prosigue la Contraloría, haciendo especial énfasis en el estado crítico del Aeropuerto El Dorado, por donde pasa el 59 % de los pasajeros del país.

“Se encontró, igualmente, que un 58% de los aeropuertos visitados por la CGR no tiene establecido una zona de cuarentena y el 64,5% no aplica el control mínimo, como es la medición de la temperatura. También preocupa que el 35,4% de los aeropuertos no tiene protocolo sanitario nacional”, agregó.

Aplicando un modelo de calificación, el ente estableció que 19 terminales tienen un nivel deficiente, 10 son aceptables y solo 2 son eficientes y sobresalientes. Estos fueron los resultados, dejando fuera a los únicos que obtuvieron puntuación perfecta: Pereira y Santa Marta, y dos que no tienen calificación aún (Popayán y Mitú).