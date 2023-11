Una mujer de 75 años que vive junto a uno de sus nietos en un municipio del Tolima, estaría siendo víctima de maltrato físico y verbal a manos de uno de sus hijos. El joven que reside junto a la adulta mayor también ha sido agredido e intimidado con un machete por el mismo sujeto.

El pasado lunes 30 de octubre se registró un presunto caso de maltrato intrafamiliar en el que un hijo habría terminado agrediendo a su propia madre en la vereda Cuba de Icononzo, al oriente del Tolima.

Según la denuncia conocida por esta redacción, la señora Beatriz García de Buitrago, de 75 años de edad, sufrió un golpe en la boca y vivió momentos de angustia, esto luego de que Pedro Wilson Cano García llegó a la vivienda que la adulta mayor comparte con uno de sus nietos e intento intimidarlos y agredirlos a ambos con un machete.

Jhon Stiven Cano García, el joven que reside junto a la señora Beatriz, grabó el momento cuando es amenazado por esta persona con un arma blanca, al tiempo que deja ver la angustia que se refleja en el rostro de su abuela, quien intenta detener la agresión del sujeto.

“Quiero hacer una denuncia pública ya que tememos por nuestras vidas. El señor Pedro Cano ayer en horas de la tarde llegó súper borracho como suele hacerlo cada ocho días, en donde siempre tenemos que aguantar malos tratos y siempre escondernos por miedo a que él llegue con un machete a amenazarnos y a darnos miedo”, dijo el joven agredido.

Asimismo, relató cómo fueron los momentos de angustia que vivió con su abuela: “El 30 de octubre a las 5:00 p.m., llegó súper borracho, súper grosero y de una vez llegó a donde estaba yo sentado con mi abuela y me pegó el primer machetazo, que gracias a Dios no me pegó en la pierna como debía. Me encerré en un cuarto y mi abuela se quedó afuera tratando de que él no hiciera nada y lo único que hizo el señor Pedro Cano fue agredirla por tratar de ayudarme a que no me matara y por eso mismo saco el pretexto de que es mentira, que eso no fue así y fuera de eso lo niega”, aseguró el muchacho.

Al parecer, esta no sería la primera vez que dicha persona intenta agredir a sus allegados: “Ustedes pueden ver la verdad quién es Pedro Cano, las personas siempre ven a ese señor en moto con un machete amenazando a la mayoría siempre, creyéndose mucho. Quiero hacer público todo esto con pruebas, en donde tengo temor por la seguridad de mi abuela y mía, ya que es una señora de 75 años que sufre de tensión y más cosas en donde a él no le importó nada de eso”, explicó.

Las víctimas acudieron a la Comisaria de Familia de Icononzo, donde pasó un vendaval hace meses, para poner en conocimiento la situación y denunciar el incumplimiento de las medidas de protección con las cuales ya contaba la señora Beatriz debido a la violencia intrafamiliar a la que ha sido sometida y allí adoptaron algunas medidas de protección provisionales.

A Pedro Cano García le ordenaron cesar cualquier tipo de agresión física, verbal, psicológica o de cualquier índole contra la señora Beatriz. Asimismo, le ordenaron desalojar la casa y le queda prohibido realizar escándalos públicos y privados, así como acercarse al lugar de residencia de sus familiares. De llegarse a registrar el incumplimiento de esas medidas, el joven nieto de la señora Beatriz podrá acudir a la Policía Nacional.

