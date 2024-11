Este domingo 3 de noviembre, más de 10.500 personas se dieron cita en Medellín para asistir al Giro de Rigo, evento de ciclismo con el que el pedalista Rigoberto Urán le puso fin a su exitosa carrera profesional.

(Vea también: “Dejen tranquilo a Rigo”: Fico defendió al ciclista por arengas contra Petro en Medellín)

Pero antes de iniciar la actividad se presentó una controversia, ya que algunos de los asistentes comenzaron a gritar “fuera Petro” en reiteradas ocasiones, en alusión al presidente Gustavo Petro, tal y como ha ocurrido en otros escenarios.

Ante esto, el presidente de la República se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) y compartió un video en el que un hombre lanzó una serie de ataques al ciclista antioqueño, quien afirmó que era una situación que no podía controlar.

Acá, la publicación de Gustavo Petro:

El trino del mandatario provocó diferentes reacciones, entre ellas la de la cantante Adriana Lucía, quien públicamente ha mostrado su apoyo al presidente, incluso antes de ser elegido.

Para la artista, fue completamente “absurdo e innecesario” que el mandatario compartiera ese video, ya que ‘el Toro de Urrao’ no tenía nada que ver con la expresión de los asistentes a su evento.

Algunos de los seguidores de la artista le respondieron su publicación y ella se mantuvo en su posición, pues señaló que era una situación que evidentemente el corredor no podía controlar.

No es igual, es el presidente de todos. Tiene bastantes privilegios por ende bastantes exigencias.

Eso cómo lo van a controlar? Eso es imposible. El hecho de que no nos guste no quiere decir que no tengan derecho.

— Adriana Lucía (@AdrianaLucia) November 5, 2024