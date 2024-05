Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Las tragedias aumentan en el río Guatapurí. En menos de 48 horas dos personas han fallecido por inmersión y otra resultó lesionada al lanzarse al caudal golpeándose en la cabeza.

El nuevo caso se registró alrededor de las 2 p. m. del lunes 6 de mayo cuando una adolescente de 16 años se bañaba en el sector de ‘La Playita’ en compañía de un joven de 18 años y fue arrastrada por las fuertes corrientes hasta el antiguo Puente Colgante, siendo rescatada por varias personas sin vida.

(Lea también: Tragedia en Bolívar: niño con síndrome de Down murió arrastrado por corriente de un río)

Según lo manifestado por el testigo del hecho a las autoridades, la víctima se sumergió y no volvió a salir, en ese momento él ingresó al agua para tratar de buscarla y al encontrarla trató de impulsarla hacia la superficie, pero la corriente se la llevó. Cabe anotar que el cuerpo de la occisa no presentaba signos de violencia.

Tras esta tragedia una fuente de la comunidad resaltó la importancia de la seguridad en los espacios recreativos, resaltando las medidas en las que desde el 2022 viene insistiendo la Defensoría del Pueblo Regional Cesar que exige un puesto de control 24 horas en el río, así como fue establecido en un fallo judicial que respaldo el Tribunal Administrativo del Cesar, pero la administración municipal no ha respondido desde ese punto, por lo que calificó esta inoperancia como “negligencia mortal”.

“Representaba un hito en la protección de la vida y la seguridad de los visitantes del balneario Hurtado. Sin embargo, la falta de acción por parte de la administración municipal ha convertido este hito en una mera formalidad. La inoperancia del sistema de alerta y la falta de implementación de medidas básicas de seguridad son inaceptables”, dijo la fuente, resaltando que la gestión municipal debe cambiar por una autoridad transparente y responsable.

Frente a esta situación, Brayan Cortés, coordinador del Comité de la Defensa Civil Colombiana en Valledupar, compartió unas recomendaciones a la ciudadanía a fin de que se divierta de forma segura en el río Guatapurí y no se presentan más casos se ahogados.

“Escuchen a los socorristas, reciban información y consejos de seguridad en el balneario. Ellos están aquí para ayudarlos y recuerden que su seguridad es lo más importante”, expresó.

Al bañarse la comunidad debe tener en cuenta no lanzarse de piedras, puentes o desde alturas peligrosas para prevenir accidentes o desenlaces fatales; así mismo, debe estar alejados de las crecientes súbitas y no pueden nadar durante condiciones climáticas adversas; es aconsejable que siempre naden acompañados y se cuiden unos con los otros; también se les sugiere a la comunidad usar chalecos salvavidas en caso de que no se sientan seguros en el agua.

(Vea también: Él era el ingeniero que viajó al Tayrona y murió cuando disfrutaba de un baño en el mar)

Del mismo modo, las personas deben evitar bañarse bajo estado de embriaguez; si visitan el río con niños deben supervisarse de cerca y de forma constante para evitar accidentes; es recomendable no nadar en lugares desconocidos o no autorizados para prevenir accidentes; y si necesitan ayuda pidanla gritando o haciendo alguna señal.

Es importante que los vallenatos acaten el llamado y eviten cualquier situación de riesgo por seguridad.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.