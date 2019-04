El documento tiene la firma y huella de Germán Castaño Valencia, un hombre que dijo haber sido testigo de varios encuentros que habrían tenido Coronell con Perafán en la década del 90, y de los negocios que, según él, celebraron los dos.

El documento sería un intento por desmentir lo que Coronell contó a la revista SoHo en noviembre del año pasado: “Si Daniel Coronell niega que conocía en los 90 a Pastor Perafán Home, es querer tapar el Sol con un dedo”, declaró bajo juramento Castaño Valencia.

La declaración habría sido autenticada por Daniel Ricardo Palacios, notario 29 del circuito de Bogotá, que en 2008 fue nombrado en ese cargo por el entonces presidente Álvaro Uribe, constató Pulzo a través del registro histórico de la Presidencia de la República.

Sobre ese mismo notario existen sospechas de no haber realizado control de legalidad a documentos dudosos en una sucesión por $ 45.000 millones del antiguo dueño de Seguros Cóndor y Aurora, según el sitio La Otra Cara.

Sn embargo, el cuestionado Gustavo Rugeles, señalado en varias ocasiones de fabricar falsas noticias en contra del periodista y columnista de Semana, escribió:

Atención: Germán Castaño Valencia, trabajador de confianza de Justo Pastor Perafan, declaró ante el notario 29 de Bogotá que el periodista @DCoronell 'no puede tapar el sol con un dedo' respecto de su relación como lobista del capo del narcotráfico preso en EEUU @USEmbassyBogota pic.twitter.com/4eAbOvFCpI

Y Coronell, cansado ya de tantos ataques fabricados por este sector de la derecha, respondió así al bloguero uribista:

En respuesta al neonazi, maltratador de mujeres @gustavorugeles y a sus amos: No conozco a nadie llamado Germán Castaño Valencia, jamás ví a Perafán, nunca he estado en el hotel Chinauta Resort y no estuve en el matrimonio de Juan Guillermo Ríos. Deben cuidar más sus #FakeNews

