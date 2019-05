Así coincidieron en sendas conferencias el filósofo argentino Blas Radi y la escritora argentina Naty Mestrual junto a la abogada colombiana Maty González, quienes reivindicaron “más espacios de poder” para la comunidad en América Latina.

“Tratar sobre este tema no es una cosa de responsabilidad social. Me gustaría que este tema tenga la misma importancia que el resto y que no sea visto como una cuota, que no sea algo mente abierta”, dijo a Efe González, quien participó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).