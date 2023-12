Un hombre identificado como Auden Fabián Leal Quintana, de 28 años, falleció luego de que perdiera el control de la motocicleta que conducía y chocara contra un andén en el barrio Primero de Mayo de Valledupar.

El siniestro se registró el pasado sábado, en la carrera 23 con calle 30 del barrio antes mencionado, cuando Leal Quintana se movilizaba en una motocicleta de marca Suzuki modelo DR 150, de color blanco y placas TMB 78G.

(Vea también: Nuevo accidente de tránsito enluta a familia: hombre se volcó en una camioneta y murió)

Según testigos del hecho y personas que transitaban en el sector, este hombre perdió el control del vehículo y al caer, recibió fuertes golpes en la cabeza, lo que produjo su fallecimiento instantáneamente.

Hasta el lugar de los hechos, arribaron unidades de la Policía Nacional, quienes inspeccionaron el cuerpo y lo trasladaron hasta el Instituto de Medicina Legal donde le realizaron la respectiva necropsia.

Sobre la víctima de este siniestro, se pudo conocer que residía en el barrio Los Mayales, al sur de la capital del Cesar, y trabajaba como escolta conductor.

Lee También

En redes sociales, amigos y conocidos de este hombre, enviaron mensajes de condolencia para sus familiares lamentando lo sucedido: “Ombe manito como me duele tu partida”, “mis sinceras condolencias para la familia Leal Quintana. Paz en su tumba”, “que tristeza está noticia se fue adelante, no se vale. Mi más profundo pesar por su fallecimiento”.

Por su parte, Hilder Leal Quintana, hermano de la víctima, expresó: “Manito aún no creo tu partida dejaste a tu hermanito solo… ya no tengo quien me moleste la vida te amo manito siempre te llevaré en el corazón”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.