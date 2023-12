Durante la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra Sergio Rafael Fragozo Reyes, alias ‘Checho Barba’, la Fiscalía 35 Local presentó un testimonio realizado por un testigo presencial del fallido intento de atraco, que resultó con el fallecimiento varios días después, de César Augusto Polo Tafur, conocido como ‘Champions’, en hechos ocurridos el pasado 21 de septiembre, a las afueras de la Papelería Tauro en la carrera 7a del centro de Valledupar.

En la declaración expuesta por el fiscal del caso, un mototaxista que conocía a la víctima y, al parecer, también a los victimarios, contó detalles inéditos del hecho que demostrarían la participación de esta persona en el homicidio y la presencia de otros actores delictivos, que también habrían participado.

“Yo estaba diagonal a la Papelería Tauro, yo me pongo en esos lados a esperar carreras. Ese día me fui para allá y estaba en compañía de otros mototaxistas ahí, esperando carreras para hacer. Es más, mientras llegaban carreras, me puse a cuidar carros por ahí”, inició el relato.