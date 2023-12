En Cali, un joven fue condenado a 35 años de cárcel por supuestamente haber sido el autor de un homicidio contra una mujer ocurrido en años anteriores, pero lo más insólito es que esta persona estaba pagando una condena por un delito que nunca cometió.

Por lo tanto, después de 5 años luchando por demostrar su inocencia, presentando pruebas, con testigos y abogados, finalmente logró quedar en libertad. El joven ingresó a prisión cuando tenía 23 años y ahora ya tiene 28 años.

Se trata de Alex Cortes Borja, a quien en el año 2018 su vida le dio un giro inesperado solo por tener rasgos parecidos al verdadero autor del crimen y que, según una fotografía que le tomó la Policía, era la evidencia del caso y que luego lo llevaría tras las rejas.

“La justicia debe replantearse porque sin pruebas no te pueden meter a la cárcel y a una condena tan alta (…) yo pensé que la vida se me acababa”, señaló Alex Cortes en una entrevista con Noticias Caracol.

Hicieron todo lo posible para que Alex recobrara su libertad, por lo tanto, su defensa presentó videos del joven en otro sitio de la ciudad en el momento en el que se habría cometido el homicidio de la mujer y además, cinco testigos.

Mientras tanto, el abogado Alí Bantú Ashanti, del colectivo Justicia Racial, calificó el caso como un falso positivo judicial y además lo denominó “racismo en el sistema de justicia penal colombiano”. “Jhoan es un joven negro de la ciudad de Cali, estudiante, que en su haber no tenía ni un solo antecedente penal”, señaló Alí Bantú.

Antes de que el joven fuera condenado, había iniciado a estudiar la carrera de ingeniería industrial, la cual, por falta de recursos, tuvo que abandonar y empezar a trabajar en construcción junto a su padre.

Alex Cortes, ya cumpliendo con una condena injusta, asegura que sufrió de depresión, sentía que “su vida se derrumbaba” y hasta hubo momentos en los que pensaba acabar con su vida, pero su lucha por demostrar su inocencia mantuvo sus fuerzas y su fe.

“Le pido a Dios que nunca vuelva a repetirse casi me cuesta la vida porque hubo momentos que la depresión, la frustración, ver el dolor de mi familia y de mi madre era lo que me marcaba en la cárcel, sabiendo que no solamente era yo el inocente sino una familia completa”, indicó Alex.