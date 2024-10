Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

A los pocos minutos de haber iniciado el ‘show’ de la esfera de la muerte en Barranquilla, uno de los más apetecidos en el reconocido circo de los Hermanos Gasca, dos de los acróbatas que hacían su gran hazaña a bordo de dos motocicletas tropezaron, tuvieron un choque y cayeron junto a sus vehículos.

(Le puede interesar: Murió hombre que cayó del cuarto piso de centro comercial; duró un mes luchando por su vida)

El espectáculo, de inmediato fue suspendido por los organizadores, mientras el público expectante grababa con sus teléfonos móviles el agonizante momento que los hizo gritar, ya no de euforia y emoción, sino de la preocupación por la aparatosa caída que estos dos acróbatas sufrieron.

#Actualidad #Viral | Acróbatas del Circo Hermanos Gasca se accidentaron durante un show en Barranquilla el pasado lunes 7 de octubre.🎪🤹‍♂️ Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial por parte del circo. Sin embargo, anunciaron su regreso a Bogotá. 📹: JEIMINSONTV en IG. pic.twitter.com/MITIOWkcxC — Revista PODER (@RevistaPODERcol) October 9, 2024

Así habría ocurrido el accidente del circo Hermanos Gasca

Según confirmó a Blu Radio Raúl Gasca, dueño del circo de los Hermanos Gasca, todo se debió a una falla mecánica que sufrió una de las motocicletas, pues en medio del ‘show’ se apagó, causando que el acróbata no pudiera completar sus movimientos y terminara haciéndole perder el equilibro a uno de sus compañeros.

No obstante, los acróbatas no sufrieron ninguna herida de gravedad, sino golpes leves producto de la caída. Explicó, además, que el hecho no pasó a mayores, gracias a los equipos de seguridad con los que están revestidos para cada espectáculo, sobre todo para este que se considera de alto riesgo.

“La moto empezó como a apagarse y si una moto empieza a fallar lo que hay que hacer es bajar rápido todo en el globo de la muerte. Primero baja el que se cae y, tristemente, el segundo que bajó lo alcanzó a tocar un poquito hasta que perdió el equilibrio”, explicó.

Lee También

Pese a que en ese momento el ‘show’ se suspendió, los organizadores confirman que ya están en servicio nuevamente, pues los acróbatas están aptos para continuar con el espectáculo luego de cumplir con tres días de incapacidad.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.