El jueves 28 de diciembre aproximadamente a las 10:30 p. m. un accidente de tránsito ocurrió en la vía que conecta el casco urbano Montenegro con el corregimiento la Pueblo Tapao, en el lugar perdió la vida Owen Stiben Toro Mejía de 23 años, tras esquivar una rama que se encontraba caída en la vía pública y que, al parecer, cayó tras presentarse una fuerte lluvia esa noche.

El joven trató de esquivar la rama, pero en ese momento venía un bus de servicio intermunicipal, con el cual chocó y perdió la vida tras impactar con el pavimento. Nueva Crónica del Quindió conversó con Francileny Mejía Correa, madre de Owen Stiben Toro Mejía, quien perdió la vida en el accidente.

Relató que su hijo era un joven con metas claras, visionario, juicioso, amoroso, con ganas de salir adelante y muy de casa, “me dijeron que mi hijo venía en su moto y estaba lloviendo, en ese momento venía una buseta, una van, y que una rama en la vía lo desestabilizó, entonces él fue a dar contra la van, la golpeó y de ahí rebotó en el piso. El jefe de mi hijo y dos compañeros se acercaron en la madrugada del viernes a contarme lo sucedido y yo entré en shock”.

Owen Stiben era hijo único de una familia que por años se ha desempeñado en labores de finca, su padre es operario de máquinas pesadas y su madre es ama de casa, “mi hermana, mi esposo y yo no aceptamos la noticia, nos fuimos a buscar a mi hijo en los hospitales, guardábamos la esperanza de que estuviera con vida porque la teniente que nos atendió nos dijo que ese día hubo mucha accidentalidad y no sabíamos si Owen estaba entre los accidentados y no, nada”, relató Mejía Toro. La mujer, además, indicó que su hijo fue entregado el sábado 30 de diciembre en horas de la tarde.

El objetivo que tenía Owen Stiben era el de servir a las personas y ayudar a la gente del campo, ya que conocía de primera mano las necesidades que allí se viven y el poco acompañamiento que tienen por parte del Estado y el gobierno, “mi hijo aprendió todo lo del café, el proceso, el tratamiento, el empaque y todo el trabajo que conlleva, su objetivo era que la gente del campo se tomara un buen café a buen precio y exportarlo.

El padrino de Owen que vive en Estados Unidos habló con él y mi hijo le pidió ayuda con el dinero para empezar su emprendimiento, él tenía un poder de convencimiento muy bueno y convenció al padrino y empezó su sueño hacía 7 meses no más”, narró Mejía Toro entre lágrimas.

Mi esposo solamente le decía que él no sabía sobre nada de eso que solamente sabía de levantar los bultos del café con la máquina y tomárselo, nos decía que nos metieramos a estudiar al Sena, y yo le decía que el trabajo mío era aquí en la casa, nosotros le decíamos que le ayudábamos en todo lo que necesitara si eso había escogido para sí mismo. Nosotros vamos a pensar cómo le damos un nuevo aire y a sacar la empresa adelante”, expuso la mujer.

