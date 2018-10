Según El Tiempo, el accidente, que ocurrió a las 3:16 de la madrugada de este domingo, se produjo debido a “la falta de experiencia de quien conducía el vehículo”.

Ese medio informó que las menores involucradas en el choque se están recuperando en centros asistenciales y que, al lugar del incidente, llegaron los Bomberos de Cali y 2 ambulancias.

Un video de una cámara de seguridad, difundido en redes sociales, mostró que el carro terminó dentro de una piscina después de impactar contra un muro de un conjunto residencial de la capital del Valle del Cauca.

En las imágenes, también se ve cuando las jóvenes logran salir del vehículo, pero casi no se pueden mantener en pie.

El padre de la conductora dijo que su hija había sacado el carro cuando él estaba dormido, informó el Canal Guacarí.

“Yo me acosté a dormir y ella se fue en el carro; dijo que iba a comerse una pizza con una amiguita. Después me llamaron los paramédicos a decirme que estaba en la clínica. Gracias a Dios no le pasó nada”, afirmó el papá de la menor, en declaraciones recogidas por ese medio digital.

A continuación, las terribles imágenes del accidente: