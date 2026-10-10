Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hombre de 28 años fue enviado a prisión tras aceptar los cargos por abuso sexual contra una adulta mayor en San Vicente de Chucurí, Santander, de acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía. El caso, que ha causado conmoción en la comunidad, sigue su curso en el proceso judicial mientras las autoridades recopilan más información y establecen las responsabilidades del agresor.

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Los hechos ocurrieron el 7 de octubre, cuando la víctima, una mujer mayor de 70 años que cuenta con discapacidad visual, salió a caminar cerca de las 5:20 de la mañana. Según los datos contenidos en el informe, el hombre se acercó a ella en la vía pública, la llevó a un potrero cercano y cometió el acto de abuso. Posteriormente, dejó a la víctima en el lugar y huyó. Los gritos de auxilio de la mujer lograron captar la atención de transeúntes, quienes no solo le prestaron ayuda sino que además dieron inmediato aviso a las autoridades.

A partir de la denuncia y la información aportada por la comunidad, la investigación tomó un rumbo claro. En horas de la tarde del mismo día, se realizó un allanamiento en una vivienda donde el agresor se habría escondido junto con miembros de su familia. Las autoridades, gracias a los datos entregados por los habitantes del sector, pudieron proceder con la detención en cuestión de horas, demostrando la importancia de la cooperación ciudadana en estos procesos.

La Fiscalía confirmó que el hombre aceptó su responsabilidad en los hechos durante el trámite judicial, aunque será el sistema judicial colombiano el encargado de establecer las consecuencias legales que enfrentará. La mujer afectada recibe actualmente acompañamiento y atención integral, procurando salvaguardar su bienestar físico y emocional después de lo ocurrido.

Por tratarse de un delito de violencia sexual, la identidad de la víctima se mantiene bajo estricta reserva, conforme a los protocolos establecidos en este tipo de investigaciones para proteger su dignidad y privacidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién capturó al hombre acusado de abuso en San Vicente de Chucurí?

La captura del acusado fue realizada por las autoridades locales, luego de una rápida investigación en la que fue fundamental la colaboración de la comunidad. La detención se llevó a cabo en una vivienda donde el hombre se escondía junto con familiares, varias horas después del suceso inicial.

¿Por qué se reservó la identidad de la víctima en el caso de abuso en Santander?

La reserva de la identidad de la víctima se mantuvo estrictamente debido a que se trata de una investigación por violencia sexual, siguiendo los protocolos legales que buscan proteger la privacidad y dignidad de las personas afectadas por estos delitos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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