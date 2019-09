green

La anciana le pidió ayuda a una mujer después de decirle que estaba sufriendo de varios dolores. En ese momento, en la escena apareció un hombre desconocido que se ofreció a ayudarlas a ambas, pero resultó ser otro ladrón, registró Noticias Caracol.

En medio de engaños, el par de delincuentes convenció a la víctima de ir hasta su casa para quitarle sus pertenencias, relató el informativo.

En ese sentido, Blu Radio destacó que a la mujer que sufrió el crimen le habrían dado una sustancia irregular para sedarla y posteriormente robarla.

La víctima relató los confusos hechos: “Andaba como ida, no sé, y la señora me abrazaba. Luego me pasaron una libreta para que escribiera la dirección y después me dijeron que cogiéramos un taxi”, dijo la mujer en declaraciones publicadas por la emisora.

En su testimonio, la señora agregó que luego le preguntaron si vivía sola y ella les dijo que sí. “El delincuente ingresó al apartamento y me preguntó si tenía plata, yo le dije que sí, me dijo que se la diera y yo se la di”, finalizó en Blu.

Por su parte, Noticias Caracol señaló que después de una hora la víctima se dio cuenta de que la habían asaltado. Agregó que ambos criminales quedaron grabados en cámaras de seguridad y con esas imágenes las autoridades buscan a los dos ladrones.