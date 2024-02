Por: Focus Noticias

Focus Noticias Canal especializado en transmisión en directo de audiencias judiciales, foros, debates jurídicos y temas políticos. Focus Noticias El Canal de las Audiencias. Visitar sitio

El suspendido Canciller Álvaro Leyva no asistió a la audiencia de inicio del juicio disciplinario donde es investigado por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes.

El funcionario es representado por el abogado Yefferson Dueñas, quien presentó una recusación contra el Procurador Delegado, Ernesto Espinosa por unas opiniones sobre el Presidente Petro y que tendría una enemistad grave con el Gobierno.

(Vea también: Procuraduría abrió otra investigación contra el canciller Leyva y confirmó la suspensión)

Por esta razón el Procurador instaló la audiencia una hora después, donde manifestó que no compartía la solicitud de recusación, que sus opiniones fueron dadas el 7 de septiembre de 2022 dentro de actividades profesionales y académicas, por otra parte el Gobierno del Presidente Gustavo Petro inició en agosto de 2023, por lo que no se podría catalogar una opinión en contra o respecto al Gobierno, además afirmó que no conoce al Canciller Leyva, que nunca ha sido candidato a elección popular, se ha dedicado a la academia, que es imparcial y de desde esa fecha no ha dado ninguna opinión al respecto.

Por lo que decidió suspender la audiencia para que pase a la segunda instancia que la realizá la Procuradora General, Margarita Cabello.

(Vea también: Nuevo problema para sacar o renovar el pasaporte tiene a muchos colombianos padeciendo)

El abogado Dueñas argumenta que el Procurador Ernesto Espinosa no puede conocer del caso ya que existe una “enemistad grave con el ministro, en el entendido de que él hace parte del Gobierno”.

El Canciller Leyva es investigado por dos supuestas faltas cometidas en relación con la licitación de pasaportes, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo, la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.

(Vea también: Juicio contra canciller Leyva en Procuraduría por lío de pasaportes tiene fecha definida)

En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

Estos fueron los argumentos del Procurador para rechazar la solicitud de impedimento presentada por el defensor de Álvaro Leyva:

El Caso

La Procuraduría General de la Nación hace dos semanas, confirmó la suspensión provisional por tres meses ordenada contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, proferida el pasado 24 de enero de 2024 por la Sala de Instrucción Disciplinaria, por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.

(Vea también: Nueva licitación de pasaportes en Colombia saldrá más barata; empresas ya pueden aplicar)

El Ente de control sostuvo que la decisión inicial fue adoptada legalmente, conclusión a la que llegó luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala; así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y las respuestas dadas a los alegatos presentados por la defensa.

Así mismo, señaló que la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, no vulneró los derechos y las garantías del disciplinable, en tanto se limitó a anunciar que se formularon cargos, sin que eso implique que se haya afectado la imparcialidad, y confirmar que no se hicieron comentarios o emitieron calificativos sobre el caso específico.

(Vea también: Confirman fecha en que sacar el pasaporte en Colombia tendría significativo cambio)

El Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata.

Igualmente, el funcionario presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá.

A pesar de la suspensión del Canciller Álvaro Leyva por la Procuraduría y el pleito legal con la firma Thomas Greg & Sons, el Ministerio de Relaciones Exteriores avanza con la convocatoria de una nueva licitación.

(Vea también: Dan claves a colombianos para sacar la visa B-2 de Estados Unidos en 2024)

Uno de los cambios en esta nueva licitación es el plazo de ejecución del contrato, que se extenderá hasta el 31 de julio de 2026. La licitación, con un valor de 416.146 millones de pesos, ha generado interés y debate, especialmente en cuanto a los cambios en los criterios de calificación, la cual se debe adjudicar el próximo 25 de abril.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.