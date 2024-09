Por: Focus Noticias

Ana Julieth Velásquez, abogada de Jhonier Leal, denunció penalmente a la también abogada Erika Sanguinerri, por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

En un nuevo episodio dentro del mediático caso de Jhonier Leal, la abogada defensora Ana Julieth Velásquez ha interpuesto una denuncia penal contra su colega Erika Sanguinetti, a quien acusa de ocultar y alterar un elemento material probatorio clave. Esta denuncia se centra en la posible manipulación de una prueba audiovisual que podría transformar el curso del proceso penal en el que Jhonier Leal fue condenado a 55 años y 3 meses de cárcel por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández.

La abogada Velásquez señala que el pasado viernes 2 de agosto, recibió una llamada por WhatsApp de Erika Sanguinetti alegando tener en su poder evidencia vital para el caso. Según Velásquez, Sanguinetti, quien también representa intereses en el proceso de extinción de dominio sobre los bienes de Mauricio Leal, afirmó tener los teléfonos celulares tanto del estilista como de su madre. Durante una reunión en el centro comercial Plaza de las Américas, Sanguinetti mostró desde su celular una grabación que, según ella, provenía del teléfono de Mauricio Leal. En esta grabación, se veía un video que sugería que el fallecido estilista habría reconocido su intención de quitarse la vida.

Vea aquí más detalles de la denuncia presentada por Ana Julieth Velásquez, defensora de Jhonier Leal, contra la abogada Erika Sanguinetti por ocultamiento de video de Mauricio Leal antes de morir:

Focus Noticias, reveló en exclusiva el pasado 11 de agosto el impactante video de 47 segundos en el que aparece el famoso estilista Mauricio Leal minutos antes de su muerte, ocurrida entre el 21 y 22 de noviembre en su mansión ubicada en un exclusivo sector de la Calera, Cundinamarca.

Vea aquí el video que muestra a Mauricio Leal minutos antes de su muerte.

Denuncia formal por ocultamiento de pruebas

Los hechos de la denuncia radican en que, días después de ese encuentro, Sanguinetti informó a Velásquez que había entregado la evidencia a un perito, sin notificar formalmente a las autoridades o a las partes procesales. Para Velásquez, esto constituye una violación grave del Código Penal Colombiano, que sanciona el ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Velásquez considera que Sanguinetti debió haber informado de inmediato a la Fiscalía General de la Nación para garantizar la cadena de custodia y preservar la legitimidad de la prueba. Al no hacerlo, Sanguinetti habría puesto en riesgo la autenticidad y validez de la evidencia, un hecho que podría afectar la integridad del proceso penal.

La denuncia de Velásquez también plantea preocupaciones sobre cómo esta prueba podría haber alterado el curso del proceso judicial. La abogada defensora enfatiza que la falta de transparencia en la gestión de la evidencia impide que la defensa de Jhonier Leal pueda ejercer su derecho a examinarla de manera adecuada. Además, cuestiona el papel del fiscal asignado al caso, sugiriendo que no ha garantizado las debidas garantías procesales.

De ser hallada responsable, Erika Sanguinetti podría enfrentar entre 4 y 12 años de prisión, junto con una multa significativa. Velásquez ha solicitado que la Fiscalía emita órdenes para recuperar el material audiovisual y garantizar que sea incorporado formalmente al expediente, bajo el manejo de un fiscal diferente al que ha llevado el caso hasta el momento.

Ana Julieth Velasquez, abogada de Jhonier Leal entregó a la Fiscalía como evidencia de llamadas entrantes y salientes desde el dispositivo de la suscrita, historial de llamadas de WHATSAPP

Esta es la denuncia presentada por Ana Julieth Velasquez, apoderada judicial de Jhonier Leal Hernández:

“El día 2 de agosto de la presente anualidad recibí una llamada telefónica vía WHATSAPP de la ciudadana ERIKA YISETH SANGUINETTI DIAZ aproximadamente a las 3:54 pm, en donde manifiesta poseer EVIDENCIA de suma importancia que transformaría el rumbo del proceso penal en donde mi prohijado figura como procesado con radicado 253776000664202100271, dicha evidencia, según ella, se encuentra a su disposición atendiendo a que ella figura como apoderada judicial del hermano del reconocido estilista fallecido dentro el proceso de EXTINCIÓN DE DOMINIO que se lleva a cabo en contra de los bienes de MAURICIO LEAL HERNANDEZ (Q.E.P.D.), y que hace poco le fueron entregados los teléfonos celulares de la señora MARLENY HERNANDEZ (Q.E.P.D.) y de MAURICIO LEAL HERNANDEZ (Q.E.P.D.); en la llamada, manifiesta la intención de encontrarse conmigo de manera URGENTE, atendiendo a mi cercanía con el proceso en que se lleva en contra de YHONIER; es así, que tomo la decisión de encontrarme ese mismo día con SANGUINETTI en el Centro Comercial PLAZA DE LAS AMÉRICAS acordé a las indicaciones de la ya mencionada.

Una vez en el punto de encuentro, la ciudadana SANGUINETTI se presenta con quien indicó era su esposo y un adulto mayor, procediendo la denunciada a exhibirme desde su teléfono celular una grabación de la pantalla de otro celular, según lo manifestado por la denunciada corresponde al teléfono del fallecido MAURICIO LEAL HERNANDEZ (Q.E.P.D.), en donde se muestra como queda registrado el material fílmico donde el destacado estilista reconoce haberse quitado la vida.

3. Tras dicho encuentro, he mantenido la comunicación con la acá denunciada para efectos de coordinar el tratamiento que se le dará a dicha información, no obstante, el día viernes 9 de agosto de 2024, nuevamente recibo una llamada del mismo abonado telefónico perteneciente a SANGUINETTI vía WHATSAPP aproximadamente a las 3:57 pm, en donde manifiesta que puso dicha evidencia en manos de un perito, a lo que le respondo que en mi opinión profesional dicha información debe ponerse en conocimiento de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, sin embargo, al observar la falta de precaución con el manejo del E.M.P y no ponerlo de presente a las partes procesales ni a las autoridades competentes, se suscita esta denuncia. Pues si bien es cierto, se trata de un caso mediático que conmocionó a un país entero, no se puede desconocer la competencia y deber de la Fiscalía General de la Nación, ni mucho menos, poner por encima el prestigio profesional sobre la LIBERTAD de las personas. Durante el trasegar del proceso, siempre fui enfática en la falta de garantías, y en la forma en la que se adelantó o estructuró la investigación.

A criterio de la suscrita la conducta punible se configura a lo señalado en el tipo penal en mención aludiendo a los verbos rectores OCULTAR y ALTERAR, toda vez que, la acá denunciada no cumplió con su deber legal y constitucional de poner en conocimiento a las autoridades competentes de manera oportuna la información que tiene en su poder, la cual ya referí. De igual forma, la ciudadana SANGUINETTI según sus dichos puso a disposición de un laboratorio desconocido para la defensa, para el procesado, y para las autoridades competentes, dicho material; arriesgando criterios como: la mismidad de la prueba, la autenticidad de la prueba, su validez, y desconociendo el ejercicio defensivo del profesional del derecho que representa los intereses del procesado, pero más grave aún, desconociendo las funciones de quien funge las veces de Ente Instructor. Ahora bien, si el Fiscal del caso, como ha quedado evidenciado, omitió este Elemento Material Probatorio tan relevante, el camino jurídico debió ser poner en conocimiento dicho material ante una FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN o sencillamente formular las denuncias a que hubiera lugar, respetando la cadena de custodia, la legitimidad y la validez de la prueba.

PRETENSIONES

1. Se INVESTIGUE a la ciudadana ERIKA YISETH SANGUINETTI DIAZ por la conducta punible ya referida.

2. Que, por conducto de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se LIBREN ÓRDENES de policía judicial de manera inmediata para recuperar el elemento audiovisual que se encuentra en poder de la acá denunciada, y se proceda con su respectivo traslado a la bancada defensiva e incorporación al proceso.”

El famoso estilista conocido como ‘El niño genio de la peluquería colombiana’ en el video de 47 segundos pronuncia estas palabras con voz entrecortada:

“Hola a todas. Perdóname, No puedo más, nadie sabe lo de nadie… Acabo …Me acabo de enter… cuch…. y a mi mamá también…. Ya ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yaaa?

¿Dónde apareció este impresionante video?

Esta prueba videográfica fue hallada en el celular marca iPhone de propiedad de Mauricio Leal Hernández, que fue encontrado en la escena del doble crimen, el dispositivo había sido entregado en los últimos días a Carlos García Hernández el medio hermano de Mauricio Leal, quién se encuentra detenido en la Cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca, condenado por abuso sexual de una menor.

El celular lo recibió la abogada Erika Sanguinetti, quién es cercana a Carlos García y a Jhonier Leal. Por este doble asesinato fue condenado a 55 años y 3 meses de cárcel Jhonier Rodolfo Leal Hernández, por la juez 55 de conocimiento de Bogotá el pasado 14 de junio.

El fiscal del caso, Mario Andrés Burgos y los técnicos del CTI manifestaron que desconocian la existencia de este video, pero que fue entregado junto a 2 Teras de información en un disco duro a Ana Julieth Velasquez, apoderada judicial de Jhonier Leal.

