Abelardo de la Espriella, uno de los abogados con más prestigio del país, nació en Bogotá, pero vivió la mayor parte de su infancia en Montería.

(Vea también: Listo el sucesor de Abelardo de la Espriella en la dirección de su firma de abogados)

Es hijo de los también abogados Abelardo De la Espriella Juris y María Eugenia Otero, quienes tuvieron tres hijos más.

Sin embargo, lo que pocos saben es que antes de nacer el especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado estuvo cerca de la muerte. Así lo contó en una entrevista que le hicieron hace unos años.

Qué le pasó a Abelardo de la Espriella antes de nacer

En diálogo con la periodista Patricia Pardo para el programa ‘Confesiones’, del Canal Claro, el abogado narró el drama por el que pasó su familia cuando él tenía 8 meses de gestación ya que su madre por poco se ahoga.

“Teníamos una finca en La Mojana, en Sucre, y mi familia hizo un viaje para allá a pasar unos días e iban en lancha en esa época. La lancha estaba muy pesada, eran como tres lanchas, mi madre tenía 8 meses de embarazo, el bote zozobró, se fue al fondo del río y mi padre la rescató después de 5 minutos”, relató De la Espriella.

El penalista aseguró que fue su padre quien evitó una tragedia, aunque puso en riesgo su vida y tuvieron que salvarlo minutos después.

“Mi padre quedó abajo [de la lancha], casi ahogado, lo sacaron sin signos vitales y lo revivieron. A pesar de estar 5 o 6 minutos debajo del agua, mi madre no murió y de paso yo tampoco y por eso me iban a poner Moisés”, recordó el abogado en dicha entrevista.

Lee También

Y es que precisamente esa historia estuvo a punto de cambiar su nombre, pues sus padres quisieron ponerle el nombre del personaje bíblico.

“A mí me iban a poner Moisés. No habría sido lo mismo Moisés de la Espriella que Abelardo… por aquello de salvado de las aguas […]. Nada me asusta porque vengo peleando desde el vientre de mi madre y por eso doy las peleas que doy”, concluyó Abelardo de la Espriella.

Acá, una imagen de la mamá del abogado, quien falleció hace unos años: