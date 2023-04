Ni dormir tranquilos pueden estar los habitantes de Bogotá por la grave inseguridad que se tiene en la ciudad. Ahora, una familia que se encontraba descansando en la madrugada de este viernes 14 de abril fue víctima de un robo en su propia casa, en el exclusivo sector de Guaymaral, al norte de la capital, según se informó en Noticias Caracol.

(Vea también: Delincuentes se las dan de ‘influencers’ y ahora se graban intimidando a sus víctimas)

Nueve ladrones llegaron en tres carros a los alrededores de la vivienda, entraron violentamente por el patio y totalmente armados irrumpieron sobre la casa causando temor y pánico entre la familia que allí reposaba.

“Ingresan seis personas y otras tres los esperan afuera, una de ellas era una mujer. Estaban fuertemente armados. Al primero que intimidan es a mí, después reducen a mis hijos y a mi esposa. Nos acuestan boca abajo, nos atan de pies y manos y comienzan el saqueo”, comentó el propietario de la casa al noticiero.

Noche de terror en un sector exclusivo de Bogotá: varios delincuentes ingresaron a una vivienda, intimidaron a sus víctimas y las amarraron de manos y pies. Un niño fue quien logró proteger a la familia – https://t.co/VJsZ0c4T3i pic.twitter.com/0oS8TZCMA2 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 14, 2023

Los ladrones intimidaron a la familia con armas y cuchillos. Además, causaron pánico en un menor de edad amenazándolo con hacerle daño a sus padres si no los llevaba hasta donde estaban las pertenencias.

“Comienzan a intimidar a mi hijo, diciéndole que me van a matar. Me golpean fuertemente. Cuando me ve golpeado y botando sangre el niño empieza a acceder y a mostrar dónde están las cámaras, las cosas de su mamá y la tecnología”, comentó el padre de familia en el citado medio.

Luego de una hora de estar en la casa y sin que la Policía Nacional apareciera, los delincuentes se marcharon en los tres vehículos que los esperaban afuera, según comentó el señor en la entrevista.

Lo único que han dicho las autoridades es que están revisando las cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero de los delincuentes. Mientras eso pasa, la familia comentó en el medio de comunicación que están muy afectados emocionalmente por esta situación.

Lee También

“Nos ha tocado buscar apoyo con psicólogos y psiquiatras para llevar este momento tan difícil”, concluyeron las víctimas.