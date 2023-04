Tras la trágica muerte del señor, Fernando Cardona Valencia, padre de cinco hijos y abuelo, jubilado de 72 años, quien falleció al recibir una bala perdida ingresando en su vehículo al centro comercial, Cosmocentro (Cali), su familia exige justicia.

Uno de sus hijos, quien se encontraba en la sede de Medicina Legal, tras pedir reserva de su identidad, aseguró al Noticiero 90 Minutos que su familia espera que la investigación avance rápidamente para dar claridad a la muerte de su padre.

(Lea también: Policía que estaba de vacaciones les disparó a dos ladrones; uno murió y otro quedó herido)

“La versión que nos dio la Policía es que un ladrón se había robado un celular por los lados de Cosmocentro; los guardas hicieron la reacción, el ladrón le dispara a uno de los guardas de seguridad, el guarda suelta el revólver, el sujeto lo coge y sale corriendo y en la huida hace dos tiros y impacta a mi papá y me lo mata”, detalló el hijo de la víctima mortal.

“Las autoridades lo que me han dicho es que ellos tienen todo, los videos de cámaras de seguridad; tienen las dos armas, la traumática y la del guarda, tienen todo lo del caso, me imagino que serán los documentos que me entregarán hoy, con esto iniciar el proceso legal y hacer el juicio”, complementó.