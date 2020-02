Según cálculos del gobierno chino, ya son seis los miembros del heróico personal sanitario que han muerto, mientras que otros 1.716 han sido diagnosticados con el nuevo coronavirus.

El anuncio se produce una semana después de la muerte, por causa del virus, del médico oftalmólogo Li Wenliangun, quien había alertado tempranamente a las autoridades al comienzo de la epidemia de Covid-19, pero fue reprimido, amonestado y acusado de crear pánico.

Zeng Yixin, viceministro de la Comisión Nacional de la Salud, precisó que de los 1.716 doctores contagiados, 1.102 fueron diagnosticados en Wuhan, ciudad epicentro de la epidemia, situada en el centro del país. Otros 400 fueron infectados en otros lugares de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, señaló el funcionario.

Las autoridades se han esforzado por distribuir equipos de protección en los hospitales de Wuhan, donde los médicos y enfermeras se han visto abrumados por un número cada vez mayor de pacientes. Incluso a principios de mes se reportó la muerte de uno de ellos, pero por exceso de trabajo, después de haber estado de guardia 10 días sin descansar.

Muchos médicos en Wuhan han tratado a los pacientes sin mascarillas o trajes de protección adecuados o usando varias veces el mismo equipo cuando deberían cambiarlo con regularidad, pero la escasez los obliga a trabajar así.

No obstante, han continuado abnegadamente con su labor. Un miembro de una clínica comunitaria de Wuhan dijo a la AFP que él y al menos otros 16 colegas han mostrado síntomas similares a los que provoca el nuevo coronavirus.

El número total de muertos en China por la epidemia de COVID-19 se aproximaba el viernes a los 1.400 y la cifra de persona contaminadas asciende a 63.851, según datos oficiales.

La agencia de noticias Xinhua también visibilizó a muchos de los trabajadores que también se ocupan de otras labores en medio del frío invernal durante las noches:

As part of measures to control the spread of coronavirus, many people work outside on cold winter nights. They try everything to keep warm… pic.twitter.com/yhzghWTric

— China Xinhua News (@XHNews) February 14, 2020