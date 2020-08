Hasta el momento, no se han reportado fallecidos ni heridos, apunta en un comunicado el Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos de Indonesia.

Ante el riesgo de una erupción magmática, esa entidad recomienda establecer un perímetro de seguridad de hasta 5 kilómetros alrededor del cráter

La ceniza expulsada por el volcán ha llegado a poblaciones que se encuentran hasta a 20 kilómetros de distancia.

La erupción, precedida por otra durante el fin de semana que expulsó ceniza hasta los 1.000 metros de altura y obligó a emitirse una alerta de vuelo por las autoridades aéreas para evitar el tránsito sobre el cráter, sucedió sobre las 10 de la mañana (hora local).

Las erupciones intermitentes del Sinabung causaron 16 muertos en 2014, y 7 en 2016, a pesar de que nunca han superado el grado 3 (en una escala de 8) en el Índice de Explosividad Volcánica.

El archipiélago indonesio se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica (hay 127 volcanes activos) que es sacudida por miles de temblores al año, la mayoría de escasa magnitud.

A continuación puede ver algunos videos de la gigantesca columna de ceniza:

ERUPTION: Rumbling Mount Sinabung on Indonesia’s Sumatra island sends a column of volcanic materials as high as 16,400 feet into the sky. https://t.co/BBCZdlYh3G pic.twitter.com/g83YZ8yr9o

Mount Sinabung #Volcano in Sumatra, #Indonesia, has erupted. The volcano #Sinabung erupted today on the island of #Sumatra. A massive column was spewed 5000 meters high of ash and smoke.

And you thought 2020 was over. pic.twitter.com/vkmDR2MV3l

— Bintang Wirayasa (@bintangwirayasa) August 10, 2020