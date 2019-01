El jefe del Estado Mayor del Ejército yemení, el general Abdulá Salem al Nakhai; su adjunto, el general de brigada Salih al Zindani, y el jefe de la Inteligencia Militar, el general de brigada Mohamed Salih Tamah, están dentro de los heridos

También salió herido el gobernador de la provincia de Lahach, el general de brigada Ahmed al Turki.

Fuentes médicas de la ciudad de Adén, cerca de donde se produjo el ataque, aseguraron que todos los líderes del Ejército ya han sido dados de alta, excepto el jefe de la Inteligencia Militar, que fue herido de metralla cerca del corazón.

El portavoz militar de los hutíes, el general Yehia Saria, declaró que el aparato empleado en el ataque era del tipo Qasef K-2, diseñado para explotar a unos 20 metros de altitud sobre su blanco y lanzar fragmentos de metralla.

Saria aseguró que el dron “tiene capacidad para transportar una gran cantidad de material explosivo”, aunque no especificó cuánto llevaba en esta ocasión, pero advirtió de que “el siguiente será más fuerte”.

La televisión yemení Al Masira, portavoz del movimiento rebelde chií, informó que un dron perteneciente a los hutíes atacó la base aérea de Al Anad, en la provincia meridional de Lahach, situada al norte de Adén, sede provisional del Gobierno yemení.

“Pensábamos que era un avión de grabación de video perteneciente a un canal de televisión que cubría el desfile“, detalló.

El ministro de Información yemení, Muamar al Eryani, condenó en Twitter el “ataque terrorista de la milicia hutí iraní” perpetrado con “un avión bomba iraní”.

Longer footage of Houthi drone attack on Saudi/UAE backed Yemen forces. If the drone had exploded 2 meters lower, everyone on the dias would’ve been taken out😲 pic.twitter.com/iVQRzBKVzg

— Carl Zha (@CarlZha) January 10, 2019