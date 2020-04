Según las autoridades de Estados Unidos, este miércoles, las embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní “cruzaron repetidamente las proas y popas de los buques estadounidenses a muy corta distancia y altas velocidades”, llegando a un punto de 9 metros de la proa de uno.

En ese momento, los barcos de la Armada y la Guardia Costera estadounidenses realizaban operaciones en aguas internacionales en el norte del Golfo con helicópteros de ataque Apache, aclaró la Marina en un comunicado.

Las embarcaciones de la armada iraní, mucho más pequeños, similares a lanchas rápidas, ignoraron las advertencias de los barcos estadounidenses durante aproximadamente una hora, antes de responder finalmente a las comunicaciones de radio y luego partir, señaló Estados Unidos.

“Las acciones peligrosas y provocativas del IRGCN (sigla del cuerpo iraní) aumentaron el riesgo de error de cálculo y colisión”, indicaron las autoridades de defensa de Estados Unidos, agregando que violaron las leyes internacionales y las buenas costumbres de navegación.

(3/3) Initial assessments indicate #IRGCN vessels' closest points of

approach were 50 yards from #USSLewisBPuller & 10 yards from @USCG #Maui. There were no injuries during the interaction.https://t.co/44iPiTuS0I pic.twitter.com/JAlk5N1i3P

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) April 15, 2020