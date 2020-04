green

Shapiro, de igual manera, aseguró que la pequeña estará bajo la custodia de su padre, con el que deberá mudarse de manera temporal, mientras se controla la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, indicó el canal WSVN 7News.

La doctora, quien trabaja en la unidad de urgencias del Hospital Regional Westside (Florida), por su parte, manifestó en el espacio televisivo que la decisión del juez de Miami-Dade es totalmente injusta.

“Es cruel que me pidan que elija entre mi hija y el juramento que hice como profesional. Siento que el sistema de tribunales de familia ahora me está estresando más que el virus. Quiero decir que este es un momento muy duro para los profesionales de la salud”, agregó la mujer en este mismo medio.

El abogado defensor, entre tanto, afirmó que Greene dio negativo en las diferentes pruebas del coronavirus, y que esta no es la primera vez en la que la médica trata enfermedades contagiosas y peligrosas; sin embargo, su hija nunca se ha visto afectada, señaló el informativo.

“Sé que no estoy sola. Socorristas, enfermeras y tantas personas en esta posición que, por estar divorciados, sus hijos sufren y les dicen que no pueden verlos. No es justo”, concluyó en el canal estadounidense la mujer; que además, confirmó que va apelar la el fallo.

Según el último reporte de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han registrado hasta el momento 28.383 muertes asociadas al coronavirus y 641.507 casos de contagio confirmados.