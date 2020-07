El incendio del USS Bonhomme Richard, un buque de asalto anfibio, dejó 21 personas heridas, dijeron funcionarios y medios locales.

La embarcación militar estaba anclada y en mantenimiento en el puerto de la ciudad costera californiana cuando se produjo la explosión.

La cuenta oficial de Twitter de las Fuerzas Navales de Superficie, la flota del Pacífico de Estados Unidos, señaló que 17 marineros y 4 civiles fueron trasladados al hospital con heridas leves.

Según los informes, varios bomberos también sufrieron quemaduras e inhalación de humo.

Alrededor de 160 marineros estaban a bordo en ese momento, lo que supone una cifra muy baja ya que el buque tiene capacidad para unas 1000 personas.

Al estar en mantenimiento, la mayoría de los efectivos el USS Bonhomme Richard se estaban alojando en viviendas privadas o propiedad de la Armada en San Diego, dijo a la agencia Efe la teniente comandante Patricia Kreuzberger, portavoz de la Armada

Colin Stowell, jefe del departamento de bomberos de San Diego, declaró a CNN que el incendio podría continuar “por días” y que el barco podría “simplemente quemarse hasta la línea de flotación”.

Las causas del incidente todavía están siendo investigadas y se desconoce el impacto que esto pueda haber tenido en la estructura del navío.

Cabe aclarar que los bomberos de San Diego hablaron, en Twitter, de una “explosión”, aunque la Armada no ha confirmado esa información.

El USS Bonhomme Richard es un buque de asalto anfibio que tiene capacidad para desplegar helicópteros, botes y otros vehículos.

Además, ha aparecido en varias escenas de películas como ‘Battleship’ y ‘Act of Valor’, ambas estrenadas en 2012.

El barco ha sido usado, por ejemplo, en las maniobras que Corea del Sur y EE.UU. realizan de manera anual.

A continuación, compartimos algunas de las imágenes del buque ardiendo, las cuales aparecieron el domingo en los más importantes canales de televisión estadounidenses y también circularon en redes sociales:

Breaking News: ” USA ship fire ”

➡️ More views of the fire burning now on board US Navy amphibious ship USS BONHOMME RICHARD LHD6 at 32nd Street Naval Station in San Diego. Reports so far indicate 3 sailors, 1 SDFD fireman injured. At the moment the fire seems to be growing. pic.twitter.com/3ZzLomIPZ8

— Deniz Buse Şanal (@denizsanal) July 13, 2020