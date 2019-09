green

De acuerdo con el diario La República, un ciudadano venezolano, que trabaja como mototaxista en la ciudad de Huaral, fue asaltado con una pistola falsa por un compatriota suyo que se había subido al vehículo pretendiendo ser un pasajero.

Sin embargo, mientras conducía, el chofer vio a un oficial y rápidamente se acercó a él y le contó lo que estaba pasando. Capturó al delincuente y le pidió al otro venezolano que lo acompañara a la estación de policía para que pusiera la denuncia.

Allí, en la comisaría, fue que el mototaxista le recriminó a su compatriota de que por ciudadanos cómo él, que roban y se comportan, es que los discriminan y los miran mal en el resto de países a los que han tenido que emigrar por la grave crisis que vive su país.

En el noticiero ’24 horas’ mostraron el momento en que el hombre le grita al detenido por lo que hizo. “Yo también me la estoy viendo dura y yo trabajo. A veces no me llevo ni un sol y aun así trabajo”, expresó la víctima del robo.

Después de reclamarle por sacarle la pistola falsa, le lanzó un golpe y en medio de su rabia le pidió al policía que los dejaran pelear: “Yo me quiero matar a coñazos con él. Me quiero matar a c coñazos contigo porque por culpa tuya nos miran a nosotros mal. A todos los venezolanos nos miran mal por culpa de gente como tú. Lo que vienen aquí a cagarla“.

