El periodista David Lipson, corresponsal de ABC Australia en Indonesia, publicó el video en su cuenta de Twitter, y dice que la Agencia Geofísica de Indonesia informó que sí hubo un tsunami después del temblor de este viernes. El comunicador considera que la grabación es real.

La agencia AP también replicó la información de las autoridades indonesias sobre la existencia del tsunami, y el diario británico Mirror, que replica las mismas imágenes, dice que fueron grabadas en la ciudad de Palu, en la isla de Sualawesi.

Según AFP, luego del terremoto, la agencia de gestión de desastres levantó la alerta de tsunami que había emitido más temprano. Por eso fue sorpresivo que el agua finalmente sí llegara con mucha fuerza a la costa, donde derribó varias edificaciones aledañas.

La violencia de las olas que muestra la estremecedora grabación recuerda la tragedia que vivió ese mismo país en diciembre de 2004, cuando un devastador terremoto en el océano Índico acabó con la vida de más de 250 mil personas.

Este es el video que está circulando en redes:

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v

— David Lipson (@davidlipson) 28 de septiembre de 2018