Las imágenes recogidas por la cadena CTV mostraron a un hombre en jeans, una parka y una gorra de béisbol blanca que se acerca corriendo al padre Claude Grou y lo hiere “ligeramente en la parte superior del cuerpo” con un cuchillo, explicó la policía.

El sacerdote se recuperó lo suficiente como para ponerse de pie y en las imágenes se le ve retroceder mientras agentes de seguridad rodean al agresor, que deja caer su cuchillo.

El sospechoso fue arrestado en la basílica católica romana poco después, mientras que el sacerdote fue trasladado al hospital y su vida no corre peligro. Por lo menos cincuenta personas que habían asistido a la misa fueron testigos del hecho.

Según un asistente a la misa entrevistado por Radio Canadá, el atacante es un hombre blanco y de estatura alta: “Pensé que solo iba a arrodillarse frente al altar para orar, como hacen muchas personas. Pero luego vi que desenfundó su cuchillo y se abalanzó sobre el padre. Cuando vi eso, salí gritando para ir a la sacristía y alertar a seguridad”.

