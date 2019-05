Schwarzenegger, rodeado de varios guardaespaldas muy fornidos, se levantó de su silla de jurado del festival deportivo que lleva su nombre, el ‘Arnold Classic Africa Festival’, para grabar con su celular a una adolescente que estaba saltando lazo.

La estrella de Hollywood estaba sorprendido con la destreza de la joven, cuando de repente un hombre, que ya había aparecido en el video del ataque segundos antes, tomó impulso y le dio una patada voladora en la espalda.

El atacante cayó al piso y de inmediato fue atrapado por los guardaespaldas y retirado del evento.

Wayne Price, director del ‘Arnold Classic Africa Festival’, dijo al medio local Eyewitness News que el actor no se “lesionó en absoluto, como se puede ver en el video, que sonríe más adelante”.

Price hacía referencia al video publicado en Twitter por el propio a Arnold Schwarzenegger en el que se le ve alegre, saludando a varios seguidores que llegaron a las afueras del recinto donde se llevaba a cabo el evento.

Make sure to tune into my @Snapchat to see all 90 sports we have here at the @ArnoldSports Africa! Fitness is for everyone. pic.twitter.com/bNjSTQS9Aj

— Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019