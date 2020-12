De acuerdo con la cadena Fox, el suceso ocurrió el pasado domingo en un centro comercial de la ciudad de Atlanta, la capital del estado de Georgia (EE.UU.).

En videos profusamente compartidos en redes sociales se pueden ver los momentos de pánico que vivieron los visitantes al lugar, que por un momento pensaron en lo peor y creyeron que se trataba de un tiroteo.

Luego, según los testimonios recogidos por la policía de Atlanta y citados por el mismo medio, algunos testigos dijeron que el tiro pudo haberse dado producto de una pelea entre 2 individuos.

Sin embargo, después se supo que el disparo se le escapó a un hombre que llevaba en la cintura una pistola que se disparó mientras se “ajustaba los pantalones”, detalla Fox.

El sujeto logró salir del centro comercial, desapercibido, entre las decenas de visitantes que corrieron despavoridos por el lugar.

A continuación, el video que muestra los momentos de pánico en el centro comercial tras un disparo que se le escapó a hombre que se acomodó pantalones.

this is what lenox looks like after shooting pic.twitter.com/WBan39hxWB

— aaron (@biranlikhata) December 6, 2020