De acuerdo con el diario Clarín, al pensar que la pistola no era real, el dueño del local no dudó en sacarlo. Sin embargo, el arma sí lo era y pudo dispararle en cualquier momento.

El intento de asalto quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad de la joyería y en la secuencia se ve que el niño, apenas más alto que la vitrina que lo separa del vendedor, se acerca, saca la pistola de su espalda y la pone sobre el mostrador.

De inmediato y sin pensarlo, el hombre lo tomó por la espalda y lo sacó del lugar.

El tendero dialogó con el noticiero de Telefe al cual le contó que el niño de 8 años le dijo: “Dame todo o te quemo (mato)”.

“Me golpeó la reja y le abrí. Con la vestimenta que llevaba, y la edad que tenía, pensé que iba a pedir me algo para comer. Por eso lo dejé entrar“, explicó Nicolás García, dueño de la joyería.

“Pensé que estaba jugando, son segundos en que estas desgracias pasan. Yo solo quería salir rápido de esta situación”, añadió.

García, además, relató que después de la respectiva denuncia que hizo a la policía de Buenos Aires ha recibido algunas amenazas: “Ahora tengo temor por lo que me puedan hacer, sobre todo a mi negocio, porque me dijeron que si seguía jodiendo con las denuncias me iban a romper todo. No sé qué va a pasar, por eso pido seguridad”, manifestó al mismo noticiero.

Acá, el video del intento de atraco y la entrevista con el dueño de la joyería: