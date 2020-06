Simone Bartee, de tan solo 5 años de edad, se encontraba junto con sus padres en una de las manifestaciones que se llevaron a cabo esta semana en el país norteamericano, cuando le preguntó atemorizada a un uniformado: “¿Nos van a disparar?”.

El oficial, sin dudarlo, se acercó a la pequeña y le explicó que el objetivo de los agentes de policía, que estaban en el lugar, no era herirla, sino protegerla y que nadie la iba a atacar durante la movilización.

El emotivo momento fue grabado por el padre de la menor, Simeon Bartee, y se hizo viral rápidamente en las redes sociales. El video, hasta el momento, ha sido reproducido en Twitter cerca de 3 millones de veces.

Bartee, de igual manera, manifestó en la ABC News que su hermano sufrió un caso de brutalidad policiaca en 2016 después de que cinco agentes lo golpearan brutalmente, rompiéndole la nariz y varios huesos del rostro.

El asesinato de George Floyd desató una ola de protestas sin precedentes en Estados Unidos, con multitudinarias concentraciones en las ciudades más grandes del país, como Washington, Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles.

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l

