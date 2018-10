La pequeña Jia Jia se levanta a las 6 a.m., señala el diario británico Metro, le da masajes en las piernas a su papá durante media hora, luego le lava la cara y le cepilla los dientes, antes de que la pequeñita vaya a la escuela.

Mientras Jia Jia estudia, a su padre lo cuidan los abuelitos, pero es ella quien lo saca de la cama y lo viste, para dejárselo listo a sus padres.

El padre de Jia Jia duró casado con su esposa durante 7 años, pero hace unos meses tuvo un accidente en un taxi y quedó casi cuadripléjico. Poco después, un día, su esposa dijo que se iba a visitar a sus padres durante una semana, se llevó al niño pequeño, y jamás regresó.

Cuando le preguntan a Jia Jia si extraña a su mamá ella responde con un contundente ‘no’, por el hecho de no estar cuidando a su papá, señala el Mail Online, al tiempo que acepta que sí extraña a su hermanito, con quien se levaban muy bien.

Ante la pregunta de si se cansa mucho al ayudar a su padre, ella contesta: “No es difícil, es mi papá, y me gusta hacerlo”, e incluso cuenta cómo al principio le cortaba el rostro con la cuchilla de afeitar, mientras entró en práctica: “Al principio lo cortaba pero él me decía que no le dolía. Ahora lo dejo bien afeitado y mi abuela me dice que o hago bien”.