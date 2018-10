El reportero comenzó a recibir mensajes en su correo de personas que querían vender su riñón, poco tiempo después de hacer un informe sobre la venta ilegal de órganos en India.

El periodista relata la historia en el diario ‘Los Angeles Times’, periódico al que pertenece desde el 2012 con un escrito llamado ‘Después de escribir sobre el tráfico de órganos, gente de todo el mundo me contacta para vender sus riñones’. Incluso, en el mensaje de Facebook que le llegó desde Colombia aprendió la palabra ‘riñón’ en español.

5 meses más adelante, publicó otro reportaje sobre la venta de órganos en Irán, país donde el gobierno controla de manera legal un mercado de compra y venta de riñones. La cantidad de mensajes no se hizo esperar y hasta un supuesto exmarine de Estados Unidos le ofreció su riñón a cambio de medio millón de dólares y una casa.

El corresponsal de Los Angeles Times muestra en su crónica fotos de algunos de los mensajes que recibió, donde se destacan los siguientes:

“Mi hermana se casa y tengo problemas familiares”

Estos son algunas de las ‘propuestas indecentes’ que recibió el reportero:

Consternado, llegó a darles su número celular a algunas personas para conversar y preguntar para qué necesitaban el dinero, y llegó a pensar que estaba siendo parte de un complot para vincularlo en el tema, pero inmediatamente se dio cuenta de que era más sencillo que eso, al escribir en Google “vender mi riñón” y encontrar en la primera página de resultados sus dos reportajes.

La solución de Bengali fue dejar de responder la gran cantidad de mensajes que le llegaban y a los pocos que le respondió les contó que en Irán, único lugar en el mundo donde la compra y venta de órganos es legal, a los vendedores de órganos les pagan menos de 4.000 dólares.

The emails come from everywhere: India, Iran, Germany, Russia, Croatia, Peru, Kenya, Nigeria, Cameroon — even the United States.

All ask the same thing: Help me sell my kidney.https://t.co/SqkFk7BLo4

— Shashank Bengali (@SBengali) October 1, 2018