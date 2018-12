La agresión quedó registrada en video por varios pasajeros del metro y, de acuerdo con la el departamento de policía de Nueva York, Estados Unidos, ocurrió el pasado martes en la ruta D, que se trasladaba al norte, relata CNN.

Aparte de pegarle con una sombrilla, Lushchinskaya también lanzó patadas, la agredió con unas llaves y le gritó varias groserías y comentarios racistas, explica el medio estadounidense.

Lushchinskaya, gracias al llamado de los pasajeros del metro, fue capturada en la calle 36 y posteriormente trasladada a una estación de policía, señala CNN.

Posteriormente, fue procesada en el tribunal del condado de Kings, en donde se declaró inocente y pagó una fianza de mil dólares para poder ir a su casa. Sin embargo, deberá volver a los tribunales el próximo 22 de diciembre, publica el mismo medio.

La víctima, Michelle Tung, sufrió cortes en la cara dijo a CNN que estaba agradecida por la intervención de la gente. Incluso relató que la agresora también la escupió mientras la insultaba.

“Tengo suerte de que haya personas en el tren que me estaban ayudando, especialmente el primer hombre asiático que se paró frente a mí de inmediato porque no estaba grabando. Simplemente se paró frente a mí para ayudarme, porque sé que otras personas estaban grabando, pero su grabación no hizo nada hasta más tarde, cuando se intensificó”, dijo Tung a CNN.

