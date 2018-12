Hay que recordar que luego de su detención por sospecha de fraude para evadir las sanciones estadounidenses contra Irán, Washington pidió la extradición de Meng, de 46 años, lo cual desató una crisis diplomática entre China y Canadá, pues en el país asiático, como retaliación, las autoridades arrestaron a un exdiplomático canadiense.

Cuando la arrestaron, la opinión pública en general sabía que Meng era una alta ejecutiva de Huawei, pero no muchos tenían presente que era la hija mayor del magnate Ren Zhengfei, de 74 años, número 83 en el listado de millonarios del mundo de la revista Forbes, con una fortuna de 3.200 millones de dólares, como destaca BBC.

Meng comenzó en la compañía como recepcionista y lentamente fue escalando posiciones hasta llegar a manejar las finanzas de Huawei, siempre con el bajo perfil de no ventilar que era hija del dueño de la empresa, a tal punto que utiliza el apellido de su madre para no despertar curiosidades.

Su padre, menciona BBC, se ufana de provenir de una familia de labriegos en una zona económicamente deprimida de China, e incluso dice que no tiene mucha idea de finanzas y tecnología, por lo cual casi nunca concede entrevistas a medios de comunicación.

Incluso, una imagen de Ren haciendo fila para tomar un taxi en un aeropuerto se hizo viral, pues se esperaría que un magnate de ese estilo fuera recogido en una limusina.

#RenZhengfei @HuaweiTechnologies chief waits in line for taxi. Pic goes viral on #China social media – SCMP #Praise pic.twitter.com/dhTI6oJoBz

— Tulikaa Bhatnagar (@Tulika_B) April 18, 2016