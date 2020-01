green

El video apareció en redes y al parecer corresponde al momento en que el cohete impacta la aeronave, que llevaba 176 pasajeros y cuya caída no dejó sobrevivientes, señala Business Insider.

El video fue analizado por el equipo investigativo de The New York Times, y revela que pese al impacto que la aeronave sufrió en el aire, no explotó, sino que tuvo tiempo de devolverse hacia el aeropuerto de Teherán, Irán; infortunadamente, voló por unos minutos, explotó y cayó a tierra antes de intentar un aterrizaje.