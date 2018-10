La familia presidencial pasaba por un corredor cuando un grupo de personas le dijeron: “Gracias, señor presidente”. De inmediato, Trump y su gente dieron un paso atrás para ver quién los estaba saludando, y eran médicos y enfermeras con sus teléfonos móviles en la mano.

“Gracias por venir”, le seguían diciendo, mientras Trump se aproximaba a ellos. Luego, se ve un intercambio de agradecimientos: “Gracias, presidente”, le dicen; “No, gracias a ustedes, gran trabajo”, responde el mandatario.

Luego mantienen una conversación superficial y, al momento de retirarse la familia, un hombre (al parecer un médico), grita: “Te amo, Ivanka”. Ivanka agacha la cabeza en señal de humildad y un poco de pena y solo acierta a decir: “Gracias”.

Hay que recordar que en este hospital atendieron a varios de los heridos que dejó el ataque de un hombre a una sinagoga en esa ciudad de Pensilvania, EE. UU., y que dejó 11 personas muertas, el pasado 27 de octubre.

Este es el video, publicado por un periodista de The Daily Caller, del singular momento:

Trump & Melania walking briskly through a Pittsburgh hospital to meet with Synagogue shooting survivors.

Exhausted doctors & nurses cheer when they see a glimpse of the president.

What Trump and the First Lady do next is just wonderful.

Watch:https://t.co/T1bUEIBUNS pic.twitter.com/qQA16YPZA4

— Benny (@bennyjohnson) October 31, 2018